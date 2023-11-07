IMF調高中國今年增長預測至5.4%　惟料明年放緩至4.6%

外媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)周二(7日)將中國2023年國內生產總值(GDP)增長預測上調，理由是疫情後經濟復甦強勁，但表示仍預計中國明年將放緩。

IMF將中國今年及明年經濟增長預測上調0.4個百分點，將2023年的GDP增長預測上調至5.4%，將2024年的GDP增長預測上調至4.6%。

IMF表示，由於中國房地產行業持續疲弱及外部需求疲軟，2024年GDP增長可能放緩至4.6%，儘管好於IMF的10月份《世界經濟展望》中4.2%的預期。

IMF第一副總裁Gita Gopinath表示，由於第三季的結果強於預期以及近期的政策公告，這些預測反映2023和2024年的預測相對於10月《世界經濟展望》的預測上調0.4個百分點。

Gopinath表示，從中期來看，由於生產力疲軟及人口老化帶來的不利因素，預計到2028年，經濟增長將逐漸放緩至約3.5%。

她表示，中國已出台多項措施支持房地產市場，但仍需要採取更多措施，確保轉型期間加快復甦，並降低經濟成本。她又指，全面的一籃子政策應包括加快令無生存能力的地產商退出、消除樓價調整障礙、為竣工樓盤分配額外政府資金、幫助有生存能力的地產商修復資產負債表，並適應較小的房地產市場等措施。