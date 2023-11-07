m18講場：投資峰會搞生日會！金管局三任總裁細數30年風雨

本屆「國際金融領袖投資峰會」適逢香港金融管理局成立30周年，金管局亦在會上舉行一個小型「生日會」，總裁余偉文更在會上分享一張當年成立時的合照，叫與會者猜猜「誰是總裁」，合照有齊三位總裁，笑言前任兩位「樣子沒變，只是黑髮轉白髮」，而自己則是髮量多少的分別。

早於80年代，香港已經歷數次貨幣危機及股災，首任總裁在會上直言，香港當時完成「滅火」工作，亦開始籌備「防火」；由於成立時鄰近香港回歸，需要「中、英兩邊跑」問意見。金管局成立後亦經過多次金融風暴，認為「防火」工作準備充足。但指目前地緣局勢複雜，正經歷百年難得一遇的環境，認為香港要隨時準備好應對。

第二任總裁陳德霖表示，美國推出多輪量化寬鬆貨幣政策(QE)，利率長時間偏低，令不少人以為「低息環境屬正常」。不過，通脹飆升令利率快速上漲，突然加息令銀行資產負債表產生很大影響。

他認為，低利率只適合在非常時期使用，一旦市場習慣，資產價格會上升，令本來有資產人士更為富有，而一般市民則難有首期置業。另外，因應美國QE，他在任內推出多輪樓市逆周期措施，即使現時樓市下行，但金融體系仍保持韌性，有能力吸收衝擊。