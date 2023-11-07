專家樓評：暫緩加息　有利樓市價穩量升

利好樓市消息一浪接一浪，繼早前政府公布新一份的《施政報告》，為樓市減辣，新盤亦陸續登場，帶動本港的交投逐步復常。另一邊廂，美國聯儲局日前亦一如市場預期暫停加息，是自9月份以來連續第二次暫停加息，聯邦基金目標利率維持在5厘至5.25厘水平，而本港的大型銀行亦宣布維持利率不變，暫未有增加業主供樓壓力，相信能為本港樓市帶來正面支持。

事實上，港美息口走勢並非一致，美國聯儲局自2022年3月起開始加息11次，累計幅度達5.25厘，但香港在今輪加息已累計加息5次，共0.875厘。然而，美國聯儲局表示今年內仍有機會再次加息，倘若美國再次加息，港美息口差距將進一步擴大，屆時HIBOR或有機會挑戰有紀錄以來的歷史新高；同時，亦不排除有本地銀行因應加息壓力及資金成本而上調最優惠利率(P)。不過，市場預料美國加息潮將進入尾聲，本港息口走勢亦趨向明朗化，業主供款壓力將有望紓緩，助樓市交投逐步回穩，有利市民入市。

息口上升，難免影響市民的入市氣氛，據差餉物業估價署最新公布的樓價指數顯示，今年9月整體售價指數報332.1，按月再跌1.7%，年內的樓價升幅已全部蒸發，更要倒跌0.8%，最新指數創近6年半新低。事實上，本港樓價在首4個月一度反彈，累升5.83%，4月登上今年高位354.2，惟利率高企加上二手氣氛轉弱，5月起樓價掉頭連瀉5個月共6.24%。今年9月的整體售價指數按年挫7.8%，較2021年9月的歷史高位398.1，更累插16.6%。隨着《施政報告》提出減辣，相信有不少的準買家於市場內尋寶，料市場平價放盤將迅速被市場消化，故本港樓價有機會回穩，住宅物業交投將提速。

回顧第3季樓市，新盤市場方面，香港置業資料研究部綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，第3季新盤銷售量錄2,091宗，較第2季的2,752宗減少約24%，連跌2季。展望第4季，新盤銷售量在發展商積極推售下，料有望回升至約3,000宗的今年季度次高水平，而二手交投按季有望增至逾8,000宗水平。

香港置業行政總裁 馬泰陽