長沙灣四小龍持貨5年仍見蝕　邊個屋苑咁慘？

二手市場蝕讓個案繼續湧現，長沙灣碧海藍天兩房單位，減價40萬元，以約838萬元成交，約5年帳面貶值約52萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角百福花園百勝閣高層D室，實用面積約606方呎，三房設計，望山景，獲買家以745萬元承接，呎價約12,294元，原業主約於4個月前以820萬元放售，最終減價75萬元成交。

●美聯錢敏義表示，鰂魚涌太古城11月錄5宗買賣，包括恒山閣中層A室，實用面積約593方呎，兩房間隔，望園景，近期叫價約880萬元，議價後以800萬元易手，呎價約13,491元。

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九龍區

●香港置業曾家輝指，長沙灣碧海藍天6座高層D室，實用面積約510方呎，兩房間隔，以878萬元放盤約兩星期後，吸引同區客洽詢，減價40萬元，以約838萬元成交，呎價約16,431元，約5年帳面虧損約52萬元。

●美聯陳春輝表示，藍田滙景花園13座中層D室，實用面積約612方呎，三房間隔，原先叫價860萬元，多番減價至808萬元後，終沽予用家，累減52萬元，呎價約13,203元。

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新界區

●美聯黃俊傑稱，青衣美景花園8座高層H室，實用面約478方呎，兩房間隔，最初以538萬元放售，獲睇樓多時外區上車客洽購，見單位附有裝修，議價後以460萬元承接，呎價約9,623元。

●祥益盤嘉茵表示，屯門恒順園連花園特色戶，實用面積約653方呎，套三房間隔，區內首置客見原業主增加議幅，減價30萬元，以600萬元並一筆過付款購入自住，呎價約9,188元。

●美聯王亦倫指，天水圍栢慧豪園6座中層H室，實用面積約494方呎，兩房間隔，9月以560萬元放售，原業主由於看淡後市，接受家庭客議價，以484.8萬元沽出，較最初開價累減75.2萬元，呎價約9,813元。

●美聯張子健表示，天水圍嘉湖山莊嘉湖山莊美湖居4座中層F室，實用面積約441方呎，兩房間隔，上車客零議價以390萬元承接，呎價約8,837元。

●中原王勤學稱，元朗世宙新錄5座低層A室，實用面積約643方呎，套三房間隔，開價750萬元，減至743.8萬元沽出，呎價約11,568元，成交價重返同類單位2016年水平。

●美聯馮根明指，元朗尚悅5座低層H室，實用面積約424方呎，兩房間隔，原先叫價460萬元，減40萬元，同區首置客以420萬元購入，呎價約9,906元。

●中原賴作智稱，上水及粉嶺區11月暫錄約6宗二手買賣，上水名都3座高層A室，實用面積約391方呎，兩房間隔，9月放盤時開價約485萬元，經多番調整價錢後，議價後以435萬元易手，呎價約11,125元，新買家為年輕上車客。

●利嘉閣郭建民指，火炭銀禧花園2座高層G室，實用面積510方呎，兩房間隔，，放盤6個月，原先叫價620萬元，最終累減至539萬元易手，呎價約10,569元。

●中原侯惠良表示，火炭居屋旭禾苑高層2室，實用面積約381方呎，一房間隔，議價後在未補價第二市場以433萬元易手，呎價約11,365元，新買家為用家。

●中原周家傑稱，沙田御龍山錄8月後首宗二手買賣，屋苑11座低層E室，實用面積約543方呎，兩房間隔，享山景，開價約900萬元，議價後以838萬元沽出，累減約62萬元，呎價約15,433元，新買家為上車客。

●世紀21奇豐吳元利指，沙田欣廷軒1座低層G室，實用面積約414方呎，兩房間隔，望市景，單位放盤1個月，原先叫價728萬元，累減108萬元，終以620萬元成交，減幅約14.8%，呎價約14,976元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山新港城M座中層7室，實用面積約338方呎，兩房間隔，享園景，放盤1年，原先叫價560萬元，累減46萬元或減約8.2%，以514萬元成交，呎價約15,207元，原業主持貨約7年，帳面獲利42萬元。

●中原李俊龍表示，將軍澳怡心園2座中層A室，實用面積約656方呎，套三房間隔，最新以668萬元成交，呎價約10,183元，原業主於2011年4月以388萬元購入，持貨約12年帳面獲利280萬元。

●中原柯勇指，將軍澳帝景灣8座低層B室，實用面積約497方呎，兩房間隔，望內園景，最新以810萬元易手，呎價約16,298元，原業主於2015年7月以682萬元購入，持貨約8年帳面獲利128萬元，單位升值約19%。

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