港大經管學院與聯合國貿發會議研環球經濟挑戰及機遇

港大經管學院周二(7日)舉辦香港大學創立方Impact系列，邀請來自聯合國貿易和發展會議全球化及發展戰略分會主任Richard Kozul-Wright擔任專題演講嘉賓，剖析聯合國《2023貿易和發展報告》，並探討環球經濟局勢發展的挑戰和機遇。是次講座由香港大學創立方、聯合國貿易和發展會議、亞洲環球研究所及港大經管學院中國經濟研究所合辦，吸引一眾商界領袖、傑出學者、校友和學生出席。

港大經管學院副院長(對外事務)及亞洲環球研究所總監鄧希煒教授指，在過去十多年，世界各地，尤其是亞洲地區，都只關注商機何在。但如今，地緣政治已經取而代之成為環球市場的重要議題。供應鏈重組及主要國家之間的地緣衝突持續，均導致貿易變得更區域化。因此，必須尋求維持全球化進程的方法，使發展中國家能夠急起直追，縮小貧富差距。

聯合國貿易和發展會議全球化及發展戰略分會主任Richard Kozul-Wright表示，今年《2023貿易和發展報告》重點指出全球經濟持續疲弱，平衡的政策方針對全球經濟重回正軌不可或缺，特別是對已發展經濟體而言，不能單單依賴貨幣政策以推動經濟復甦。