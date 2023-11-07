新盤輪流登場 屯門項目周六開賣186伙
2023年11月07日 22:05
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兩間大型發展商再展開推盤攻勢。新地(00016)旗下屯門項目敲定本周六，「雙十一」作新一輪銷售，出售186伙。而恒地發展的長沙灣西洋菜北街全新盤部署周內上載樓書。
●屯門兆康NOVO LAND第2A期周六發售186伙
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第2A期，周二(7日)公布加推價單5號，提供117伙，折實平均呎價約13,896元。發展商指，屬原價加推。新地副董事總經理雷霆表示，項目將於周六(11日)發售186伙，包括以價單形式發售154伙，及招標賣32伙特色戶。樓盤已接獲逾800張入票，暫錄超額逾4倍，將於周五(10日)下午2時截票，周六上午9時半展開銷售程序。
●長沙灣西洋菜北街曉柏峰最快周四上樓書
恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街重建項目，周二(7日)正式公布命名為曉柏峰(THE PADDINGTON)，最快本周四(9日)上載樓書，周內有望開放示範單位及公布價單，有機會下周隨即開售。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目提供492伙，標準戶型涵蓋開放式至兩房間隔，另設特色戶。
●馬鞍山泓碧獨立屋售2.14億元
碧桂園(02007)等旗下馬鞍山泓碧，周二(7日)通過招標以逾2.14億元售出獨立屋3號，實用面積5,129方呎，地下為客廳飯，對出設3,527方呎花園，附有私人游泳池，設有升降機。1樓設有四間房，2樓全層為主人睡房範圍。獨立屋備有487方呎平台及833方呎天台，按實用面積計，呎價約41,779元。
●鰂魚涌THE HOLBORN連沽兩伙 涉近1,700萬元
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，周二(7日)連錄兩宗成交，共涉近1,700萬元。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，最新售出的單位其中一伙屬連平台特色戶，為A座3樓A1室，實用面積413方呎，兩房間隔，連160方呎平台，成交價1,184.76萬元，呎價約28,687元。
●專才斥1,307萬元購入油塘親海駅三房戶
長實集團(01113)旗下油塘親海駅，周二(7日)沽出三房單位。市場消息指，該單位為1座9樓B室，實用面積729方呎，成交價約1,307萬元，呎價約17,926元。據悉，買家為「科大專才」，有見項目位置方便上班，加上發展商提供印花稅代繳優惠而決定入市。該盤在一周內合共錄得兩宗三房戶成交，套現逾2,500萬元。
●沙田星凱‧堤岸兩房呎價約22,136元
中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸連續3日錄得成交，是日最新售出5座45樓B室，實用面積492方呎，採兩房連開放式廚房間隔，單位位處高層，享開揚城門河及翠綠山景，成交價1,089.1萬港元，呎價22,136元。他續指，項目9月重推以來沽出40伙，套現逾4.6億元。
●旺角利奧坊‧曦岸擴大最高折扣率
恒基地產(00012)旗下的旺角利奧坊‧曦岸，周二(7日)修改價單，將最高折扣率由12%(個別指定單位17%)，增加到現時18%至22%。另設最多2%的提前成交回贈，介乎1.8萬至5萬元的「高端人才津貼現金回贈」。
●大埔白石角University Hill第2A期累售10伙
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2A期的交投持續，本月首7日累售10伙，包括是日以853.03萬元售出漾景閣第5B座11樓B5室，實用面積450方呎，兩房連儲物室間隔，呎價約18,956元。
●何文田VAU Residence增「專才升級置業優惠」
萬科香港於周二(7日)公布，旗下何文田VAU Residence等3個住宅項目新增「專才升級置業優惠」，符合條件的買家可獲額外3.8萬元售價折扣。萬科香港董事總經理周銘禧表示，凡從事或經營包括醫療、教育、法律、會計、銀行等28個行業及政府公務員，或屬高端人才通行證計劃等的買家，在證明符合資格後，均可取得額外3.8萬港元的售價折扣。
●啟德尚‧珒溋複式戶連天台戶呎價約33,062元
龍湖集團(00960)旗下的啟德尚‧珒溋，周二(7日)以3,650萬元售出第2座39樓及40樓D室複式戶，實用面積1,104方呎三房，連371方呎天台，呎價約33,062元。
●何文田傲玟三房呎價約23,500元
何文田一手樓盤傲玟，最新招標賣出第2座22樓B室，實用面積1,425方呎，三房間隔，以3,348.75萬元售出，呎價為23,500元。
●長沙灣睿峰年內累沽121伙
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周二(7日)沽出兩伙，包括東翼31樓E室，實用面積517方呎，屬兩房間隔，成交價逾1,711萬元，呎價約33,095元。發展商表示，項目自2月初重啟銷售迄今累售121伙。