新盤輪流登場　屯門項目周六開賣186伙

●屯門兆康NOVO LAND第2A期周六發售186伙

●長沙灣西洋菜北街曉柏峰最快周四上樓書

●馬鞍山泓碧獨立屋售2.14億元

●鰂魚涌THE HOLBORN連沽兩伙 涉近1,700萬元

●專才斥1,307萬元購入油塘親海駅三房戶

●沙田星凱‧堤岸兩房呎價約22,136元

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸連續3日錄得成交，是日最新售出5座45樓B室，實用面積492方呎，採兩房連開放式廚房間隔，單位位處高層，享開揚城門河及翠綠山景，成交價1,089.1萬港元，呎價22,136元。他續指，項目9月重推以來沽出40伙，套現逾4.6億元。

●旺角利奧坊‧曦岸擴大最高折扣率

●大埔白石角University Hill第2A期累售10伙

●何文田VAU Residence增「專才升級置業優惠」

萬科香港於周二(7日)公布，旗下何文田VAU Residence等3個住宅項目新增「專才升級置業優惠」，符合條件的買家可獲額外3.8萬元售價折扣。萬科香港董事總經理周銘禧表示，凡從事或經營包括醫療、教育、法律、會計、銀行等28個行業及政府公務員，或屬高端人才通行證計劃等的買家，在證明符合資格後，均可取得額外3.8萬港元的售價折扣。

●啟德尚‧珒溋複式戶連天台戶呎價約33,062元

●何文田傲玟三房呎價約23,500元

何文田一手樓盤傲玟，最新招標賣出第2座22樓B室，實用面積1,425方呎，三房間隔，以3,348.75萬元售出，呎價為23,500元。

●長沙灣睿峰年內累沽121伙

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，周二(7日)沽出兩伙，包括東翼31樓E室，實用面積517方呎，屬兩房間隔，成交價逾1,711萬元，呎價約33,095元。發展商表示，項目自2月初重啟銷售迄今累售121伙。