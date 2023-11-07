中國奧園11月28日舉行重組計劃會議

香港法院同於10月31日發布命令，指示召開Add Hero計劃債權人會議，而英屬維爾京群島法院則於11月2日發布命令，指示召開Add Hero計劃債權人會議。上述計劃會議將於香港時間11月28日下午9時正舉行，並於英屬維爾京群島時間11月28日上午9時正的指定辦公地址連接現場視頻會議。

據中國奧園開曼群島計劃召開令及中國奧園香港計劃召開令，開曼群島法院及香港法院已分別委任Alvarez & Marsal Asia Limited董事總經理Edward Simon Middleton或A&M董事總經理James William Hooper或A&M的其他代表擔任計劃會議主席，並指示主席以計劃會議主席的身份，在計劃會議日期後7天內向開曼群島法院及香港法院報告計劃會議的結果。

認許聆訊方面，如在計劃會議上獲得批准，中國奧園計劃隨後須分別獲得開曼群島法院及香港法院的批准和認許。中國奧園開曼群島計劃認許聆訊目前定於開曼群島時間12月7日上午10時，相當於香港時間12月7日下午11時進行。中國奧園香港計劃認許聆訊目前定於香港時間2024年1月8日上午10時，相當於開曼群島時間2024年1月7日下午9時進行。