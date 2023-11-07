美股個別發展　Uber績後挫1%

美國通脹穩步回落之際，聯儲局「新鷹王」、明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利表示，現時宣布戰勝通脹還為時尚早，暗示當局仍有機會進一步加息，與主流市場認為政策利率已經見頂的觀點相悖。美股周二早段個別發展，道指跌29點，報34,066點；標指跌5點，報4,360點；以科技股為主的納指升11點，報13,530點。

企業消息方面，網約車平台Uber於截至9月底止一季訂單總額為352.81億美元，按年增長21.16%至352.81億美元，按固定匯率計則增長20%；收入按年升11.37%至92.92億美元；股東應佔純利報2.21億美元，按年由虧轉盈，惟仍不及市場預期。

行政總裁Dara Khosrowshahi表示，公司上季度業績「非常強勁」，訂單總額、次數和每月活躍平台消費者都在加速增長，公司亦受惠於消費模式從商品轉向服務的趨勢。Uber股價挫1%。

另外，以車用半導體業務為主的恩智浦半導體公布，截至10月1日止一季業績，期內收入為34.34億美元，按年微跌0.31%；股東應佔純利7.87億美元，按年升6.63%。展望本季度，該公司料收入介乎33億至35億美元，以中位數計相當於按年下跌大約1%；預期經調整後每股盈利介乎3.44至3.86美元，好過市場預期。恩智浦股價早段曾升1.15%。

日本遊戲公司任天堂公布截至9月底止半年業績，期內收入按年增長21.19%至7,962.37億日圓，純利則增長17.72%至2,712.98億日圓。於上半財年，任天堂共售出684萬部Switch遊戲機，按年增長2.39%。同時，該公司上調全個財年業績預測，料約純利可達4200億日圓，較之前調高23.52%。