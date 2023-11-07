美國預製房屋銷量上升　除咗平仲有咩原因？

外媒報道，美國因為高按揭利率、還有新屋及成屋價格太高，令許多潛在買家買不起房子，因而提振預製房屋需求，推動該類平價樓銷售復甦。

據美國人口普查局數據，截至8月，活動房屋出貨量連續5個月增長。經季節調整後的年化增長率為8.9萬伙，較3月8.3萬伙增加7%。

模組化住宅建築商Method Homes行政總裁Brian Abramson表示：「高利率正迫使有能力建造客製住宅的人退出市場。」他指，與現場建造房屋不同，工廠預製房屋不需要太多現場勞力，亦不會面臨「手工建造」房屋常見成本上升問題。

據抵押貸款銀行家協會(MBA)資料，9月新屋貸款的平均按揭支付成本較去年平均水平1,941美元上升11%。上個月30年期固定按揭平均合約利率升至7.9%，為20多年來的最高水平。

人口普查數據，截至5月，預製房屋平均價格12.99萬美元。就算加上典型建地近11萬美元的成本，亦比新建或現有在建屋便宜大概40%。

NAHB業務改進計劃執行董事DevinPerry表示，隨傳統現場施工領域的部分缺點增加，主要涉及勞動力及材料短缺；隨上述限制增加，人們將尋找替代方法，從而為增加模組化房屋市佔率提供機會。