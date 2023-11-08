東方日報B1：中國出口跌足半年　外需弱勢未改善

環球對中國商品需求放緩，拖累內地10月以美元計價的出口跌6.4%，連跌6個月之餘，差過市場預期；進口則意外地轉升3%，扭轉5連跌的頹勢，喚起市場對內需恢復的一絲希望。不過，貿易順差收窄30.8%至565.3億美元，低過預期。

海關總署公布，中國上月進出口4,931.3億美元，按年跌2.5%。當中，出口2,748.3億美元，進口2,183億美元。今年首10個月計，進出口總值4.89萬億美元，按年跌6%，出口及進口分別跌5.6%及6.5%；貿易順差6,840.4億美元，收窄2.7%。

按人民幣計價，上月進出口總值按年升0.9%至3.54萬億元人民幣，出口跌3.1%，進口升6.4%。首10個月計，進出口總值按年持平在34.31萬億元人民幣，出口升0.4%，進口跌0.5%。

上月內地進口增長好過預期，或許反映內部需求不如外界想像般惡劣，但這與上月官方製造業採購經理指數(PMI)陷入收縮區間形成對比。

顧問公司貝恩調查顯示，有77%的受訪內地消費者在這個雙十一購物節期間，不打算增加開支，比例高過去年的76%，且遠高過2021年的49%。近半消費者表示，將轉向購買更便宜的品牌或自家品牌產品，反映內地消費者信心仍略低於疫情爆發前水平。

大華銀行預期，在利好的基數效應下，11月及12月的貿易數據繼續改善，預期全年出口及進口分別跌4.5%及6%，但是明年仍受制於發達市場金融狀況收緊、環球通脹及地緣政治的風險。

惹人憂慮的是，歐洲央行對65家業務遍及全球的跨國公司進行一項調查，發現有超過40%的跨國公司預期未來幾年把生產轉移至政治上更友好的國家，而被問到哪些對其行業供應鏈構成或可能構成風險的國家時，有三分之二受訪者提到中國。

現時東盟是中國最大的貿易夥伴，首10月與東盟的貿易總值為7,473.04億美元，按年跌5%。歐盟及美國緊隨其後，貿易總值分別達到6,552.76億美元及5,507.69億美元，按年分別跌7.5%及13.2%。

然而，上月才調低中國全年經濟增長預測至5%的國際貨幣基金組織(IMF)，又再把預測上調至增長5.4%，理據是內地第三季經濟數據較佳及當局推出一系列支持措施。該組織同時上調內地明年經濟增長預測至4.6%，上調幅度同樣是0.4個百分點。惟IMF直言，中國的金融穩定風險正在上升，因為金融機構的資本緩衝較低，及資產質素風險增加，需要加強有關銀行處置的框架。