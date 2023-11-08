瑞銀上季轉蝕61億　6年來首見紅

歐洲投行瑞銀今年初吞併經營陷困的同國老對手瑞信，一方面吸納大量資金，一方面要為兩企整合付出重大成本，上季相關開支高達20億美元，因此轉蝕7.85億美元(約61.23億港元)，為2017年首季後首度「見紅」。雲集本港出席國際金融領袖投資峰會的一眾大行總裁，亦不約而同對金融風險表達關注。

瑞銀的全球財富管理(GWM)業務再淨吸資220億美元，其中30億美元來自瑞信原有財管部門，為去年首季以來再錄客戶資金淨流入。

「本來無意併購瑞信」

不過，瑞銀董事長凱萊赫於峰會上憶述，本來無意併購瑞信，但現在看來監管機構的決定正確，阻止金融風險擴散。事件教訓是經營模式和融資方式，尤其是抵押品比率，對金融機構更重要。

然而，他擔心，全球流動性在自2008年美國開始量化寬鬆以來急增，非銀行金融機構資產擴張速度遠高於銀行業，若他們沒足夠資本和流動性支撐其資產，一旦市況逆轉，便有機會形成下一場金融危機。

同場的摩根士丹利行政總裁高聞稱，現行監管條例多年來行之有效，但監管機構應不時檢視框架，尤其是將風險管理要求提升至管理層及董事會級別，以對未知風險提早作準備。

就美國今年有3間地區銀行發生流動性問題，他指並非整個銀行業出現危機，而是3家銀行的過度貸款予某一行業，風險太集中，大型銀行出手買入其資產，反映銀行業監管框架相對穩健，但對大型銀行來說屬「一種傷害」。

德銀憂再爆金融危機

德意志銀行行政總裁澤溫擔心，地緣局勢再升級，市場難再保持平靜，或爆發另一場金融危機，呼籲銀行要保持警覺，多做壓測。銀行需要有穩健的資產負債表，同時要高調對外宣傳自身實力，更重要是與不同持份者溝通，以免在緊急情況下引發不理性的資金流動。