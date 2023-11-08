【東方日報產評】全球貿易續洗牌　華變陣避免墮崖

隨着中美經濟朝脫鈎方向發展，全球貿易在重構過程當中。雖然中美的貿易量不復以往，但在美國推動的脫鈎下，反製造了不少新的需求，推動中國外貿結構轉變，擁抱新興市場。今年首10個月，在美國的強烈打壓下，中國的進出口總值仍微升，雖然單計10月壓力較大，但這情況非中國獨有，更多與全球經濟需求放緩有關。展望未來6個月，中國出口挑戰尚存，但從結構發展上看，長遠正逐步構建出新的增長軌道。

隨着2018年中美開打貿易戰，緊接的是科技戰，美國積極推動全球製造業與華脫鈎，重構全球產業鏈與供應鏈，連帶國際貿易也掀起大洗牌。不少分析認為，中國製造業與外貿形勢將會因此而急速惡化，甚至崩塌。不過，事實卻說明，中國有能力化解危機，並在新的國際貿易形勢發掘新機遇。

全球貿易量收縮，一則是中美脫鈎所使然，但中國、歐洲、美國等大型經濟體的內部需求都減弱，也是重要原因。外貿受壓，非單是中國獨有，其他出口型經濟體如南韓、日本等地近數月的外貿數據亦面對不同程度的下行壓力。中國上月出口跌幅較市場預期大，基本上表現與全球貿易收縮的方向一致。

至於同期人民幣貶值未有帶挈中國出口上升，確是事實，但也一定程度反映，在美元獨強，而其他一眾非美貨幣受壓下，中國外貿結構轉變，減少與美國的貿易量，更多與東盟、金磚國家等經濟體進行貿易往來，故人民幣匯率貶值對於刺激出口的作用也沒有過去般明顯。最新的出口數字亦顯示，首10個月中俄貿易額創新高，上月東盟續成內地第一大貿易夥伴，且與一帶一路國家合計的貿易總值一樣，均錄得按年增長，正正就是中國外貿轉型應對美國挑戰的重要成果。

事實上，美國推動全球製造業與華脫鈎，將生產線由中國搬到其他地區，但諸如越南、墨西哥等替代產地，還是要建設生產線才能接訂單，不少就選用了具性價比優勢的中國機器設備，這一則反映供應鏈重組下，中國不一定必是輸家，二則也在反映，中國完善的產業鏈與供應鏈，製造業綜合競爭力展現足夠的韌性，包括鋰電、新能源汽車及光伏等新興產業迎來更多新商機、新客源。在這個過程中，部分技術含量低的中小出口企業被淘汰，但新興行業快速發展發力補上。

今年首8個月，中國汽車出口已達294萬輛，按年大增逾六成，全年有望挑戰400萬輛大關，成為全球汽車出口大國，東盟市場前景尤其秀麗。與新興經濟體進行更多互惠互利的貿易往來，共同尋求治理全球經濟的出路，正是目前中國應對美國挑戰的方法。

外部形勢持續困難、複雜多變，未來兩季，中國經濟尚處於築底回穩的階段，須更大的財政與貨幣政策調節來力保內循環，實現穩增長目標。此期間，出口形勢縱有波動，但得接受國際經貿格局已發生重大改變，生存方法就是以變應變，在中國整體外貿結構的積極變化下，得耐心觀望成效。