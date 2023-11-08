裁員潮持續蔓延　花旗擬炒至少10%員工

全球經濟增長放緩之下，各大企業已預先為接下來更具挑戰的經濟環境做好準備，裁員及削減開支亦是其中一種手段。外媒引述消息指，花旗集團行政總裁范潔恩(Jane Fraser)為了制訂業務重組計劃，已開始探討在幾個大業務部門裁員最少10%。

否認退出中國市場

花旗的總員工數目有大約24萬人，精簡組織成為首要目標之一。據報，隨着范潔恩推動裁減區域經理、聯席主管和其他職責有重複的職位，高層裁員比例將超過10%，另為已剝離或已重組的業務提供業務支援的營運人員也面臨更高風險。

除此以外，花旗亦積極調整在全球各地的業務，近日更有傳花旗將退出中國市場。不過，花旗銀行(中國)發表聲明駁斥，直指相關消息乃「不實報道和誤導言論，內容誇大其詞且不屬實」。花旗重申，將逐步關閉中國的個人銀行業務，惟該調整並不涉及企業與機構客戶業務。

羅兵咸傳英削600職位

另邊廂，會計師行羅兵咸永道據報亦打算在英國裁減500至600個職位，計劃以自願離職為主，但若離職人數不及預期，亦可能會推動強制裁員。有指今次裁員主要是由於員工流失率急降，裁員主要針對諮詢、稅務部門的職位，審計部門則不受影響。

裁員潮亦蔓延至新興行業，字節跳動旗下專注虛擬實境(VR)的子企業PICO發布內部通知，計劃對組織架構進行調整，涉及對市場、遊戲、影片等團隊進行較大幅度的人員調整。當中，PICO移動軟件OS(作業系統)團隊將併入字節跳動產品研發和工程架構中台團隊，以加強OS核心技術研發的中台投入和統一管理。