陳錦興：中資券商股逆市有表現　呢間最值博？

官媒《人民日報》早前發表題為《推動金融邁向高質量發展─新時代以來金融領域改革與發展綜述》文章，強調金融是現代化經濟的核心。目前，內地正調整經濟結構，不再過度依賴房地產，轉而升級科技創新等高端產業，過程中讓閒置資金引導支持實體經濟，是至關重要；而活躍資本市場，推動金融資產釋放價值，不單有利經濟，也可提振信心，因此券商股將受惠更多的行業政策扶持。

華泰今年以來股價累升約18%，大幅跑贏恒指、國指。最新公布其三季度業績，季度淨利潤30.3億元人民幣(下同)，按年增長23.89%。首三季度業績，收入272.29億，按年增加15.3%。歸屬股東淨利潤95.86億元，增長22.6%。整體上符合預期，季度增速與上半年維持同步。

華泰是一家行業領先的科技驅動型證券集團，擁有高度協同的業務模式、先進的數碼化平台以及廣泛且緊密的客戶資源。業務包括財富管理業務、機構服務業務、投資管理業務和國際業務等，內地証券業今年雖然面臨逆風，A股狀況低迷，但華泰仍能交出穩定增長的業績，反映其執行能力佳，現價市盈率6倍，市賬率0.5倍，估值並不昂貴，建議10.5港元吸納，上望阻力位12.0元，跌穿支持位9.5元止蝕。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興(作者為註冊持牌人士)