道指七連升　油價瀉逾4%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.28%，報105.51；港匯見7.819；離岸人民幣(CNH)報7.2787；美元兌日圓處150.38；歐元報1.0697，英鎊報1.2292。金價處1,965.06美元。布油報81.44美元，紐油報77.12美元。比特幣(Bitcoin)升1.1%，報3.54萬美元。道指期貨變動不大。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水70點。

●道指連升7個交易日，收報34,152點，升56點或0.17%；標指收報4,378點，升12點或0.28%；納指收報13,639點，升121點或0.9%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,710點，升40點或0.23%。

●11月恒生指數夜期收報17,727點，升9點，低水57點，成交15,632張。

●紐約期油收報每桶77.37美元，跌3.45美元或4.27%；倫敦布蘭特期油收報每桶81.61美元，跌3.57美元或4.19%。

●紐約期金收報每安士1,973.5美元，跌15.1美元或0.76%。

●英國富時100指數收報7,410點，跌7點或0.1%；德國DAX指數收報15,152點，升16點或0.11%；法國CAC指數收報6,986點，跌27點或0.39%。

●美國上周API原油庫存激增將近1,190萬桶。

●美國能源資訊署(EIA)下調今、明兩年油價預測。

●新股喜相逢公開發售超購13.71倍，認購1手中籤率6.76%。

●世界黃金協會︰10月黃金ETF持倉流出36.6噸

●瑞銀上季轉蝕61億 6年來首見紅

●英國整體樓市仍低迷 重拾升軌要等到2025年

●東方日報B1：中國出口跌足半年 外需弱勢未改善

●【東方日報產評】全球貿易續洗牌 華變陣避免墮崖