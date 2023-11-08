天災人禍夾擊！澳洲羊價暴瀉　甚至免費...　

澳洲養羊戶正陷入前所未見的危機，不僅羊價大跌，甚至要「半賣半送」去減少損失。外媒報道，由於澳洲推動逐步停止活羊出口，引發市場對綿羊產業供應過剩的擔憂，澳洲綿羊價格暴跌75%，至近16年來的最低水平。為了減少虧損，澳洲西部的牧羊人被迫免費贈送綿羊給寵物食品製造商。

報道指出，預期厄爾尼諾現象將為澳洲帶來更乾燥及更熱的氣候，畜牧業陷困境，牧場都相繼關閉，被送去屠宰的動物數量將會增加，令許多屠場都爆滿。因此，綿羊價格爆跌，羊肉價格也直插，澳洲兩大連鎖超市之一的Woolworths集團日前宣布，將26種澳洲羊肉產品價格削減20%。

澳洲肉類與畜牧業公司全球供應分析師Tim Jackson表示，去年羊肉價格暴跌了75%，也導致綿羊價格大幅下跌，今年10月年長的綿羊平均售價僅34澳元(約171港元)，甚至有些地方每頭綿羊的售價不足1美元。澳洲綿羊生產者協會主席Andrew Spencer指出，在羊質量較差的地方，部分牧民被迫將綿羊免費送出。

澳洲農業機構呼籲政府放棄禁止向中東出口活羊的計劃，並為澳洲農業建立專門的簽證通道。