經濟差「大媽」慳住使！歐美名牌下調銷售預測

內地經濟持續放緩，GDP由「保8」降至「保5」，「大媽」消費力相應收縮，以往瘋搶外國名牌貨好時光已不復見。不少歐美大廠也看淡中國的銷售額，紛紛調降銷售預測。

外媒報道，化妝品名牌Estee Lauder旗下品牌MAC及Clinique等，皆下調年度銷售預期，部分原因就是中國高檔美容產品市場的復甦緩慢，雖然接下來中國即將有「雙十一」購物旺季，但公司總裁Fabrizio Freda卻不存厚望，目前預計2024年度的銷售額，有可能會下降2%，之前目標是增長5%至7%。

深受「大媽」喜愛的著名羽絨褸品牌Canada Goose也下調年度銷售預期，表示2024年度收入估計將介乎12億至14億加元，此前預測為14億至15億加元。財務總監Jonathan Sinclair在投資者會議上直言，中國環境對消費者經濟的影響仍然面臨一定挑戰。

另外，在中國有不少「粉絲」的蘋果iPhone，數據顯示全球銷售連續第4個季度下降。其第三大市場中國的銷售額，按季減少2.5%，至151億元人民幣，低過分析師預期。

此外，在中國經營的肯德基(KFC)、必勝客及塔可鐘的百勝中國，上周公布第三季業績未能達到預期，預警消費者需求下降。