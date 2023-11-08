期待吧？任天堂籌劃再推大電影 將改編呢隻熱賣遊戲...

日本遊戲公司任天堂今年推出的《超級馬里奧兄弟》電影叫好叫座，公司食髓知味，宣布將熱銷遊戲《薩爾達傳說》推上大銀幕，開發製作真人版電影。

任天堂表示，這部電影將由日本遊戲設計師、「馬里奧之父」宮本茂和電影製片人Avi Arad製作。Avi Arad的製片公司曾製作包括「蜘蛛人：新宇宙」在內的漫威電影。《薩爾達傳說》電影將由任天堂和索尼共同出資。

事實上，《超級馬里奧兄弟》電影取得巨大成功，凸顯了電玩改編的電影票房極具吸引力，並有助於推動對Switch的遊戲機需求。

任天堂周二(7日)公布截至9月底止半年業績，期內收入按年增長21.19%至7,962.37億日圓，純利則增長17.72%至2,712.98億日圓。截至9月底，最新《薩爾達傳說》遊戲的銷量已達1,950萬份，該系列遊戲在第一部作品問世近40年以來，仍然繼續暢銷。至於任天堂新作《超級馬里奧兄弟：驚奇》於10月20日全球發行至今約兩周，全球銷量達到430萬份。

於上半財年，任天堂共售出684萬部Switch遊戲機，按年增長2.39%。同時，該公司維持本財年1,500萬部Switch的銷售預測；亦上調了全年業績預測，料約純利可達4,200億日圓，較之前調高23.52%；經營溢利預測則為6,000億日圓。