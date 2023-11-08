貝萊德：中國市場規模可望冠全球　私募信貸愈趨重要

內地經濟復甦不似預期，貝萊德全球客戶業務主管Mark Wiedman認為，目前中國經濟正經歷困難時期，投資者信心不足加上中美角力均有影響，隨着中央推動退休儲蓄基金分散投資，相信資本市場在未來發展的角色愈趨重要，料中國市場規模能躍升至全球首位，會繼續成為世界經濟的中心。

他在港出席國際金融領袖投資峰會時表示，利率高企令企業面臨融資困難，銀行亦要考慮資本要求，而全球有近4萬億美元存款未有投資，相信私募信貸將變得更為重要，在未來一段時間成為一個重點市場，亦可提供不俗的長遠回報。

同場的資本集團行政總裁Mike Gitlin認為，相對於環球市場集中關注美國聯儲局政策變化，中國的政策則較着眼於長線發展。目前內地經濟由政策、出口及房地產主導，轉為由創新及科技主導，料經濟轉型可能需時數10年，相信只要掌握政策方向，則擁有不少投資機會。

富達國際行政總裁Anne Richards稱，中國經濟為全球的重要組成部分，在可見的將來不會改變，相信中央會採取適合的措施平衡增長，又指「內地經濟保持健康對環球經濟十分重要」。