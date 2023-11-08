【高盛推介】平保繼續回吐　資金連日吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：日前內地保險監管部門向保險公司下發《關於短期健康保險產品有關風險的提示》通知，保險股受影響下跌，中國平安昨日(7日)回吐，跌約3.7%，今早(8日)繼續下跌。早段曾失守40元水平後隨即重上，現報40.3元，跌約1%。

觀察個股輪證資金流向，平保好倉於本周一及本周二共錄得約870萬元資金流入。淡倉於上周四至本周一共錄得約320萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

平安購20854，行使價50元，2024年04月25日到期，實際槓桿8.0倍，中期、輕微價外。

平安購18307，行使價55.6元，2025年05月22日到期，實際槓桿4.6倍，長年期、低面值。

平保牛熊證條款：

平安牛59878，收回價35元，行使價34.4元，換股比率100，槓桿比率6.4倍。

平安熊63885，收回價60元，行使價60.6元，換股比率100，槓桿比率2.1倍。

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