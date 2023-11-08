【高盛推介】納指突破1個月高位　道指低開高走

高盛(亞洲)有限責任公司：美聯儲理事沃勒指出，美國今年第三季經濟年化增長率達4.9%，表現驚人，美聯儲考慮下一步政策舉措時值得關注。此外，有報道指美聯儲理事鮑曼表示，美聯儲或需要再上調短期利率，以抗通脹。

美股昨日(7日)靠穩，納指曾突破15,300點水平的一個月高位，收市升141點或約0.9%。道指則低開後靠穩，輕微上升56點或約0.2%。

觀察個股輪證資金流向，納指好倉於本周一錄得資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於上周四至本周二共錄得約780萬元資金流入。

道指方面，好倉於本周一錄得資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,200萬元。

納指購10071，行使價16,080點，2024年6月21日到期，實際槓桿8.5倍，中期、低街貨。

納指沽10054，行使價12,750點，2024年3月15日到期，實際槓桿10.9倍，中期、輕微價外。

道指沽10002，行使價30,000點，2024年09月20日到期，實際槓桿9.0倍，中長期。

蘋果公司及字母公司認股證條款：

蘋果購10042，行使價208元，2024年4月23日到期，實際槓桿7.6倍。

蘋果沽10043，行使價150元，2024年4月23日到期，實際槓桿5.7倍。

字母購10053，行使價158元，2024年06月25日到期，實際槓桿5.4倍。

字母沽10052，行使價118元，2024年06月26日到期，實際槓桿3.5倍。

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