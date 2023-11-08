移英注意！智庫警告當地經濟將陷十年低迷　除非政府咁做...

英國經濟疲弱，當地智庫機構國家經濟及社會研究院(NIESR)呼籲，政府要擴大基礎設施及技術等領域的投資，而非單單透過減稅去換取掌聲，否則英國將缺乏復甦動力，可能面臨長達十年的經濟低迷及不平等。

外媒報道，NIESR警告英國必須先解決長期的問題，副主任Stephen Millard表示，缺乏公共投資是英國經濟增緩慢的一個重要原因。而加快經濟復甦的最佳辦法，是透過將公共投資由每年GDP的2%，提升到3%，並鼓勵企業增加投資。如果政府有足夠的財政空間做到這一點，就應該採取行動，而不是在大選前減稅。

NIESR認為英國財政大臣Jeremy Hunt有足夠的財政空間來增加公共投資，如果維持目前的稅收及支出計劃，5年後將有900億英鎊(約8,637.7億港元)的空間來增加支出或減稅。NIESR預期，英國經濟將在今、明兩年分別增長0.6%及0.5%；在2025增幅擴至1%。

報告也提到，英國經濟增長緩慢的部份原因是利率上升，自2021年12月以來，英倫銀行已經將利率從0.1厘上調至5.25厘。NIESR預期今年10月英國通脹率將從6.7%回落至5.1%，然後在2024年底來到3.9%，並在2025年達到2%的目標水平。Stephen Millard表示，貨幣政策已經完成任務，預期利率不會再急升，到2027年將回落至3.5%。