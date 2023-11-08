余偉文：冀投資峰會參與者親身體會香港機遇

一連三日的國際金融領袖投資峰會圓滿結束，金管局總裁余偉文表示，今年有近300名國際金融代表出席，來自各地170個金融機構，其中有近100屬行政總裁級別，希望他們在出席會議之餘，而親身體會香港的機遇。他指，與會金融機構高層均清楚表明對香港的信心，以及香港作為國際金融中心在其業務的重要性，對香港來說為重大認同。

他又指，各主要金融機構的最高決策者親臨香港，若他們對香港有信心，自然有助於他們未來在亞洲投資的選擇，亦會帶同他們的客人來港。他坦言，近年香港在國際間的形象有所下滑，對近百名金融機構高級來港，已對香港作為國金中心投下信心一票，由他們對外「說香港故事」，或較政府宣傳更為有效。

投資峰會連續兩年舉行，余指，去年峰會宣告香港復常，今年則為金管局30周年的「生日派對」，有特別意義，至於未來會否繼續舉辦，則仍在考慮之中。他坦白，要做到今年近百名CEO齊集香港實屬不易，要先收集他們的意見再作決定。

余偉文亦透露，周二(7日)下午金管局聯同財庫局、證監會及投資推廣署安排一場圓桌會議，與瑞士6至7間訪港私人銀行代表討論香港近年在財富管理，尤其是家族辦公室方面，所推出的措施，吸引他們推薦其客戶將香港作為其家族辦公室總部。