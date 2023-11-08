「印度蓋茨」籲年輕人每周打工70小時　企業超認同

外媒報道，有「印度蓋茨」之稱的英國首相辛偉誠岳父Narayana Murthy早前指，如果印度年輕人希望見到印度成為全球經濟強國，需要每周工作70小時，言論引來爭議。不過外媒報道，印度不少行業領袖認同Murthy說法，又指「工作與生活平衡」(Work-life Balance）是「非常西方」的觀念。

報道引述印度軟件開發公司Xeno創辦人Ayushmaan Kapoor表示，如果你想成為第一，想成為最好，年輕人就必須在工作上付出努力及時間。Kapoor指，「印度確實試圖與美國及中國競爭，如果我們想獲得偉大成就，必須付出時間及作出犧牲。」

Kapoor又指，工作與生活平衡的概念「非常西方」，並指已開發國家擁有良好的經濟實力及資產，可以在未來100年有所依靠，相比之下，印度已失去大量時間，因此每個公民都需要投入一定時間來促進經濟發展。他又鼓勵員工從事副業，「無論是在同一個組織工作、從事2至3份工作，抑或從事副業，你都有努力。」

國際勞工組織(ILO)數據顯示，印度人目前平均每周工作47.7小時，比美國的36.4小時、英國的35.9小時及德國的34.4小時都要高。此外，印度工時亦多過中國的46.1小時、新加坡的42.6小時和日本的36.6小時。

Murthy之前批評，印度年輕人從西方養成不太好的習慣，並批評他們不夠勤力。他曾在一次訪問中表示，印度的工作生產力是全球最低的國家之一，年輕人必須抱着「這是我的國家，我想每周工作70小時」的態度，他們是能夠魄力十足地建設國家的人。