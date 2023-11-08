啟德海灣1期首輪4成買家屬專才　速推優惠吸客

他相信，區內的智慧綠色集體運輸有進一步推廣，會對項目銷情有改善。而明年為美國大選年，若息口下調，能再增強買家信心。

為配合該盤部署，中原地產開設啟德海灣專門店。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，自上月底施政報告減辣後，一手交投明顯加快，有內地背景的買家有所增加，他預料本月全月可望錄得約1,300宗新盤成交，較10月約330宗大幅上升。

中原地產九龍董事劉瑛琳指，由即日起至11月30日，經該行購入項目的首5名兩房連儲物室或三房的「專才買家」，可獲贈2萬港元的家電裝修設計套裝禮券，總值約10萬元。「專才買家」指經7種人才輸入計劃來港定居的人士。