啟德海灣1期首輪4成買家屬專才 速推優惠吸客
2023年11月08日 14:43
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劉瑛琳（左二）、温偉明（左三）、陳永傑（左四）
由嘉華國際(00173)等3間發展商合作的啟德海灣第1期，周三(8日)公布聯同中原地產推出專才置業優惠吸客。嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，首輪有約四成買家屬專才，現時項目展銷廳每日都有數十台客戶到場參觀，當中不乏年輕情侶，亦有三至四成參觀人士操普通話，接下來將繼續與代理深化樓盤資料，加強宣傳。
他相信，區內的智慧綠色集體運輸有進一步推廣，會對項目銷情有改善。而明年為美國大選年，若息口下調，能再增強買家信心。
為配合該盤部署，中原地產開設啟德海灣專門店。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，自上月底施政報告減辣後，一手交投明顯加快，有內地背景的買家有所增加，他預料本月全月可望錄得約1,300宗新盤成交，較10月約330宗大幅上升。
中原地產九龍董事劉瑛琳指，由即日起至11月30日，經該行購入項目的首5名兩房連儲物室或三房的「專才買家」，可獲贈2萬港元的家電裝修設計套裝禮券，總值約10萬元。「專才買家」指經7種人才輸入計劃來港定居的人士。