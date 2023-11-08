領展：明年併購機會增加　集團引入輕資產管理

另外，他亦多次提到「輕資產管理」，會為投資物業引入合資伙伴，然而要找投資方合作，雙方都需要看回報，而回報是基於併購的價格，認為明年價格會下降，將會是「機會之年」，可以返回市場。

行政總裁王國龍補充，高息環境考大家耐性，看誰「捱唔住」。相信「股東希望我們使用資金是用得聰明，而唔係用得快」。提到輕資產管理，他表示，集團上市以來以擁有物業的業務做得好，年化總回報12%，分派年增長是10%，未來該業務仍是主要收入來源。但輕資產將提供新的機會和增長，原因是看到愈來愈多物業是以私募形式擁有，而非公募股權，相信地產市場將會向這個趨勢轉移，需要高質素、高回報的管理人，而領展希望成為其中的一員。

惟他補充去年底購入的新加坡物業，原本亦想引入資本合作夥伴，但由於市場環境改變，而沒有繼續進行。