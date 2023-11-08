虛銀有法「保」：多招防範詐騙免損失...

隨着科技日益進步，令金融服務變得更快捷和方便易用，不少人士都會使用網上銀行以及信用卡服務，在保障虛擬銀行及網上銀行的安全方面，金融科技扮演了重要的角色。當中，虛擬銀行透過使用先進的加密技術、生物特徵驗證和即時詐騙偵測系統，可以及時偵測及阻截未經授權的交易和詐騙活動。

多重認證措施 保障用戶安全

現時，所有虛擬銀行均讓用戶使用其手機app登入銀行帳戶，更設有綁定手機的認證功能，配合生物特徵認證用以識別用戶。每個帳戶在同一時間只可以綁定一部手機及一個電話號碼，大大降低第三者在盜取個人資料後，再使用其他裝置登入帳戶的風險。為加強保障用戶的安全，有些虛擬銀行為客戶轉帳時設有5秒緩衝時限，減低錯誤轉帳機會；有些更具備綁定手機認證功能。

部分虛擬銀行的手機app內設有「報失卡」或凍結銀行卡功能，若用戶遺失實體信用卡或扣帳卡等，或懷疑該卡遭到盜用時，可即時在app內「鎖卡」，使該卡不能再進行任何交易，以減少用戶損失。此外，現時部分虛擬銀行的手機app均設有交易推送通知功能，若用戶開啟此功能，便能及時識別可疑交易。

監控異常交易 減低盜用風險

最近有個別不法分子通過偽冒短訊或電郵、欺詐網站、假冒app、假扮銀行職員開設街站等方式盜取市民的個人資料，利用受害人的資料開設銀行戶口申請貸款，再把貸款轉移至另一帳戶。為了避免不法分子有機可乘，虛擬銀行在「認識你的客戶」(KYC)流程下了不少工夫，例如使用手機上的銀行app掃描身份證，有些虛擬銀行利用自拍功能請申請人做出指定的臉部表情作人臉識别，又利用AI技術驗證申請人的身份。一些虛擬銀行更會應用先進的網絡分析，識別企圖進入系統的欺詐操作，亦有欺詐檢測系統監控異常帳戶的使用情況，以保護客戶的帳戶安全。

各方緊密合作 打擊不法活動

與此同時，香港金融管理局(金管局)、香港警務處、香港銀行公會和銀行業一直以來保持緊密合作，採取各種創新方法打擊詐騙活動，包括：加強「防騙視伏器」向客戶發出有關支付交易的警示、鼓勵更多銀行透過「反洗錢合規科技實驗室」(AMLab)應用數據分析，以及運用其他創新方法以實時監察可疑帳戶等。當中，香港銀行公會與金管局亦於今年6月底推出《保障消費者防詐騙約章》，各參與機構—目前共有全港23家發卡銀行和15家大型商戶—均承諾不會透過任何即時電子訊息(如手機短訊、WhatsApp、微信等)向客戶發送超連結，要求他們於線上提供個人和信用卡資料，同時提供合適渠道讓客戶查證訊息真偽。相信於金融科技的保護下，市民使用虛擬銀行及網上銀行的服務時，可以安心又放心。

香港銀行公會虛擬銀行公眾教育專責小組