道期牛皮　油價偏軟　比特幣跌近1%

美匯指數報105.582；港匯見7.8163；離岸人民幣(CNH)報7.2814；美元兌日圓報150.69；歐元處1.0674；英鎊報1.2264。金價報1,967.83美元。油價微跌，布油報81.5美元，紐油處77.17美元。比特幣跌0.76%至35,278美元。道指期貨跌20點。

焦點數據：

20:00 美國抵押貸款市場指數

23:00 美國9月批發庫存

23:00 美國9月批發貿易

-外媒指內地要求打救碧桂園，平保斥報道不實。

-領展中期每基金單位分派跌至130.08仙。

-翡翠餐飲據報為逾2億元貸款再融資。

-打風市照開，財庫局：港交所本月諮詢公眾。

滬深三大指數升跌不一。滬綜指收報3,052點，跌4點或0.16%；深成指報10,052點，跌4點或0.04%；創業板指數報2,023點，升不足1點或0.02%。

內地經濟：

●渣打溫拓思：內地經濟復甦欠佳，削減內房風險敞口。

●官媒：局部或個別房企債務引發系統性風險，宜早識別早處置。

●貝萊德：中國市場規模可望冠全球，私募信貸愈趨重要。

●潘功勝：中國經濟有望實現5%增長，防範匯率超調風險。

●鄧普頓：中美首腦會面或帶挈A股 睇好呢兩個國家...

香港經濟：

●余偉文：冀投資峰會參與者親身體會香港機遇。

●財金官員：創新科技將成新經濟動力，未來5至10年迎更多獨角獸。

●證監會梁鳳儀：投資環境更複雜，惟危中有機。

外地經濟：

●移英注意！智庫警告當地經濟將陷十年低迷，除非政府咁做...

●全球貨運頹勢恐持續至明年，背後關鍵原因曝光。

●第3季美國信用卡債務上升，邊個年齡層拖數最嚴重？

●期待吧？任天堂籌劃再推大電影，將改編呢隻熱賣遊戲...

●天災人禍夾擊！澳洲羊價暴瀉，甚至免費...

●全球面臨廿年來最嚴重稻米短缺，求印度高抬貴手？

●美財政部未將任何國家列匯率操縱國，中國仍在觀察名單。

企業消息：

●「印度蓋茨」籲年輕人每周打工70小時，企業超認同。

●部署再增持日股？巴菲特計劃今年第二度發日圓債。

●經濟差「大媽」慳住使！歐美名牌下調銷售預測。

●沙特主權基金傳斥19.5億投資內地電動車企華人運通。

●「股神」愛股西方石油第3季業績勝預期。