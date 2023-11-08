盒馬全球購平台升級　與多家海外零售商達成戰略合作

其中，該公司與Brunel Healthcare就心腦保健及女性健康展開合作，預期首批合作商品計劃於明年1月上架，價格為市面同類商品約7折；與Natural One合作引進其一款橙與蘋果混合果汁，將於明年初在盒馬上架。盒馬首席財務官嚴筱磊表示，今年以來，已陸續與近60家海外零售商、品牌商達成戰略合作，將不同的進口商品帶入中國市場。

盒馬全球購業務負責人賈夢指出，盒馬全球購業務自2016年推出，至今一直保持年均增長70%的速度，以解決消費者痛點，並為逾200個國際品牌提供進軍內地的渠道。同時，以「進口品牌」至「進口體驗」為目標，以為消費者提供更多選擇。