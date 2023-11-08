內地指導社會資本合作規範　全用特許經營模式

中國政府和社會資本合作(PPP)實施近10年，一定程度上起到改善公共服務、拉動有效投資的作用，但實踐中也出現了一些亟待解決的問題。為實際激發民間投資活力，國家發展改革委、財政部就規範實施PPP新機制提出指導意見，表明在嚴防新增地方政府隱性債務的前提下，政府付費只能按規定補貼營運、不能補貼建設成本。除此之外，不得透過可行性缺口補助、承諾保底殖利率、可用性付費等任何方式，使用財政資金彌補專案建置和營運成本。

意見亦指，PPP項目應全部採取特許經營模式實施，並在合約中明確約定建設與營運期間的資產權屬。同時，優先選擇民營企業參與，最大程度鼓勵民企參與PPP新建包括改擴建的項目，制定《支持民營企業參與的特許經營新建包括改擴建的項目清單》，並動態調整。

對於市場化程度較高、公共屬性較弱的項目，應由民企獨資或控股；關乎國計民生、公共屬性較強的項目，民企股權佔比原則上不低於35%；少數涉及國家安全、公共屬性強且具有自然壟斷屬性的項目，應積極創造條件、支持民企參與。對清單所列領域以外的PPP項目，可積極鼓勵民企參與。

當局強調切實加強營運監管，專案執行機構應會同有關方面對專案運作進行監測分析，進行營運評價，評估潛在風險，建立約束機制。如特許經營者存在違法及違反國家強制性標準，嚴重危害公共利益，造成重大品質、安全事故或突發環境事件等情形，有關方面應依法依規責令限期改正並予以處罰。特許經營期限屆滿或提前終止的，應按協議約定依法做好移交或退出工作，嚴禁以提前終止為由將特許經營轉變為通過建設—移交(BT)模式變相舉債。