【東升西降？】Adidas上季大中華收入增5.7%　北美跌8.8%

德國體育用品巨頭Adidas過去兩年在內地的生意額在「新疆棉」風波和新冠疫情的夾擊下可謂節節敗退，但今年明顯站穩陣腳，上季大中華區銷售額為8.7億歐元(約72.54億港元)，以固定匯率計(下同)按年升5.7%，連續2季按年有增長。而由於去年次季基數低，增速比次季顯著放慢。

不少中國企業希望把產品賣去海外賺取更高利潤，但對Adidas而言，大中華毛利率和經營溢利率更勝歐美，上季毛利率為52.4%，按年及按季分別跌0.5個百分點及1.8個百分點，但經營溢利率錄23.7%，按年及按季分別升1個百分點及1.1個百分點。

首9個月計，大中華區收入按年增長2.5%，對沖了收入最大地區北美洲，同期生意額按年倒退14.8%的影響。單計上季，北美收入按年倒退8.8%，若再撇除Yeezy的影響，跌幅達到一成，跑輸大中華區足足20個百分點，直指美國市場庫存高企對業績的拖累還會持續一段時間。

然而，集團上月已經指引今年全年收入會有低單位數跌幅，原因包括北美和歐洲經濟衰退風險高企、大中華區復甦不確定性持續。行政總裁古爾登表示，降庫存進展比預期略好(按季再減12.47%)，打折幅度亦有改善。

計及匯率變動，Adidas上季收入按年跌4.52%至53.43億歐元，運費下降等令毛利率按年略升0.16個百分點至49.25%，純利按年倒退25.36%至2.59億歐元。