新股平台FINI本月22日推　證監會提醒業界審慎風險管理

新股平台FINI將於本月22日推出，香港證監會向業界發通函，提醒持牌法團須審慎地管理向客戶提供新股認購及融資服務的風險，而持牌法團的高級管理層在確保其公司實施恰當的風險管理方面承擔首要責任，並應就通函所列舉的範疇，實施恰當的風險管理政策和監控程序。

平台推出後，將有別於在定價和抽籤前須全數支付認購款額的現行做法，結算參與者在FINI下將須安排其指定銀行確認該參與者具有足夠資金支付其認購，而毋須在定價和抽籤前將資金轉帳至發行人。如結算參與者選擇採用FINI下的預設資金壓縮機制，則其指定銀行須確認的預付資金款額，將以發行人可就公開發售部分配發的股份的最高金額為上限。

證監會提醒，儘管預付資金機制在FINI下有所改變，持牌法團在向客戶提供新股認購和融資服務時，仍須採取審慎的風險管理和監控措施。持牌法團應制定有效的措施，以防範任何不當的高風險活動，例如在未向客戶收取足夠的認購資金的情況下接受其大額的認購指示，或向客戶提供過度的新股孖展，而相關措施應涵蓋審慎的信貸風險管理、流動資金風險管理和保障客戶的認購資金，及財務風險管理三大範疇。