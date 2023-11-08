雅居樂集團賣馬來西亞住宅地　料蝕逾6億元

賣協議。據買賣協議的條款及條件，旗下AREDSB及DHSB已同意出售，而買方已同意分別購買AREDSB股份及DHSB股份，代價為310,000,000令吉(5.26億港元)。於出售事項完成後，目標公司將不再為該公司的附屬公司。

買方為一家於2000年1月21日在馬來西亞成立的有限公司。買方的主要業務包括物業開發及相關活動。買方的最終實益擁有人為(i)Tan Sri Dato’ Law Tien Seng及(ii)Puan Sri Datin Saw Geok Ngor。

目標公司為一家於2014年2月19日在馬來西亞成立的有限公司，主要業務為目標項目的管理及發展。預計出售事項完成後，該公司將錄得估計虧損約371,209,182.75令吉(逾6.2億港元)。出售事項所得款項淨額擬用於該集團的一般營運資金及其業務的未來資金需求。

目標公司擁有的位於馬來西亞吉隆坡Taman U Thant的Geran 80433, Lot 20008, Seksyen 89A, Bandar Kuala Lumpur, Daerah Kuala Lumpur, Negeri Wilayah Persekutuan的一幅地塊(面積為11,178平方米)作住宅用途並於其上建造公寓單位。