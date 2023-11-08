投資者減磅元朗Grand YOHO三房 比半年前價低13%

投資者約半年間劈價沽清單位套現，元朗Grand YOHO套三房戶，累減270萬元，以1,280萬元成交，較半年前同類型單位跌價約13%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角慧雲峯高層B室，實用面積約934方呎，套三房設計，望望部分海景，成交價1,800萬元，呎價約19,272元，累減380萬元成交，原業主持貨約3年帳面損失380萬元。

●美聯馬鴻德表示，堅尼地城LEXINGTON HILL中層C室，實用面積約約752方呎，套三房連儲物房間隔，獲外區客垂青，並以1,725萬元入市，呎價約22,939元，作為換樓自用。

●中原盧鏡豪稱，鴨脷洲海怡半島9座高層H室，實用面積約739方呎，套四房間隔，享全海景，開價1,280萬元，終以1,189萬元沽出，累減91萬元或約7%，呎價約16,089元，屬理想價。

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九龍區

●美聯徐廣森指，九龍灣福花園Q座低層15室，實用面積約540方呎，兩房間隔，獲同區租客承接，成交價603.8萬元，呎價約11,181元，原業主於2005年6月以248萬元購入，帳面獲利355.8萬元。

●香港置業謝啟源表示，長沙灣昇悅居6座中層B室，實用面積約607方呎，三房間隔，望內園景，原先以1,040萬元放盤約1個多月，獲外區客洽詢，減價120萬元或減幅約11.5%，以920萬元易手，呎價約15,157元。

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新界區

●中原王勤學指，元朗Grand YOHO第3座中層D室，實用面積約788方呎，套三房間隔，累減270萬元，售價1,280萬元，呎價約16,244元，較半年前同類型單位跌價約193.56萬元或約13%，投資者盡沽兩伙套現2,753.56萬元。

●中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊11月錄約7宗買賣，包括美湖居7座高層D室，實用面積約540方呎，三房間隔，開價500萬元，「放匙」僅兩天極速沽出，減價44萬元，成交價456萬元，呎價約8,444元。

●祥益黃文樂稱，屯門居屋兆麟苑E座中層7室，實用面積約554方呎，三房間隔，區內首置綠表客，見單位有裝修，而且屋苑鄰近家人住所，方便照應，未補價第二市場以295萬元購入自住，呎價約5,325元。

●美聯顧耀彬稱，屯門恆福花園3座低層H室，實用面積約437方呎，兩房間隔，獲區內用家議價後以388萬元購入，呎價約8,879元，原業主於2014年以275萬元買入，持貨約9年帳面獲利133萬元，單位升值約41%。

●中原黃淑賢表示，青衣灝景灣3座高層G室，實用面積約826方呎，屬四房全海景樓王，經一輪議價後，減價100萬元，最終以1,280萬元成交，呎價約15,496元。

●世紀21奇豐鄭達昌稱，馬鞍山公屋耀安邨耀欣樓高層3室，實用面積約443方呎，三房間隔，放盤10個月，未補價第二市場叫價340萬元，獲買家以338萬元承接，呎價約5,652元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城37座低層D室，實用面積約304方呎，兩房間隔，望市景，放盤兩星期，原先開價460萬元，累減40萬元，以420萬元成交，呎價約13,816元。

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