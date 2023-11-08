新盤好淡爭持 單日錄6宗終止交易個案
2023年11月08日 22:03
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頻頻進行熱身的長沙灣西洋菜北街項目，銷售進程加快，有望周四及周五分別上樓書及開價。一手市場交投增多的同時，兩日之內亦錄得至少6宗終止交易個案。
●長沙灣西洋菜北街曉柏峰部署周四上樓書
恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，推售步伐提速。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民透露，項目最快明(9日)上載樓書，有機會周五同步開價及對傳媒開放示範單位。項目預計周末隨即開始收票。
●啟德海灣第1期夥中原推優惠吸專才
由嘉華國際(00173)等3間發展商合作的啟德海灣第1期，周三(8日)公布聯同中原地產推出專才置業優惠吸客。嘉華國際營銷及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，首輪有約四成買家屬專才，現時項目展銷廳每日都有數十枱客戶到場參觀，當中不乏年輕情侶，亦有三至四成參觀人士操普通話，接下來將繼續與代理深化樓盤資料，加強宣傳。
●啟德天瀧四房戶售3,861萬元
由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周三(8日)招標售出2座10樓A室，實用面積1,173方呎，四房間隔，設私人升降機大堂，成交價3,861.2萬元，呎價約32,917元，買家以成交期為180天的現金付款計劃入市。
●外籍夫婦斥1,353萬元購入油塘親海駅I三房戶
長實集團(01113)旗下油塘親海駅I，新近沽出1伙前排高層海景三房戶。市場消息指，該單位為1座22樓B室，實用面積729方呎，成交價約1,353萬元，呎價約18,564元。據悉，買家為一對外籍夫婦，需繳付15%印花稅，鍾情項目享有海景而決定入市。連同上述成交計，該項目於一周售出3伙三房海景戶，現時僅餘小量同類戶待售。
●堅尼地城KENNEDY 38 增設1萬元折扣
●何文田傲玟單日沽3伙 共涉逾6,411萬元
何文田一手樓盤傲玟交投持續，周三(8日)錄得3宗成交，共涉逾6,411.5萬元。其中，6座7樓C室及6座7樓D室，成交價分別為1,742.83萬及約1,760.7萬元，市傳由同一組買家購入。該盤自9月重啟銷售至今，已累計沽出約44伙。
●馬鞍山泓碧四房戶錄終止交易
碧桂園(02007)等旗下馬鞍山泓碧，最新錄得第1座1樓B室的終止交易，該單位實用面積1,490方呎，四房雙套間隔，原本於今年4月以2,200萬元招標賣出，當時呎價約14,765元，惟交易列明於周二(7日)終止。發展商安排周日(12日)重新招標發售上述單位。
●油塘蔚藍東岸連錄4宗交易告吹
五礦地產(00230)旗下油塘蔚藍東岸，新近出現合共4宗終止交易個案，涉及的總成交金額為3,954.88萬元。當中，款額最大為5座27樓B室，實用面積512方呎，兩房間隔，原本於去年4月以1,198萬元售出，當時呎價約23,398元，買家以建築期付款計劃入市，交易最新顯示於今(8日)終止。