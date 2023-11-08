新盤好淡爭持　單日錄6宗終止交易個案

頻頻進行熱身的長沙灣西洋菜北街項目，銷售進程加快，有望周四及周五分別上樓書及開價。一手市場交投增多的同時，兩日之內亦錄得至少6宗終止交易個案。

●長沙灣西洋菜北街曉柏峰部署周四上樓書

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●啟德天瀧四房戶售3,861萬元

●外籍夫婦斥1,353萬元購入油塘親海駅I三房戶

●堅尼地城KENNEDY 38 增設1萬元折扣

●何文田傲玟單日沽3伙 共涉逾6,411萬元

何文田一手樓盤傲玟交投持續，周三(8日)錄得3宗成交，共涉逾6,411.5萬元。其中，6座7樓C室及6座7樓D室，成交價分別為1,742.83萬及約1,760.7萬元，市傳由同一組買家購入。該盤自9月重啟銷售至今，已累計沽出約44伙。

●馬鞍山泓碧四房戶錄終止交易

●油塘蔚藍東岸連錄4宗交易告吹