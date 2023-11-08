美股道指升68點　eBay瀉逾6%

聯儲局主席鮑威爾於最新講話中未有提及對經濟前景及貨幣政策的看法。美股周三早段向好，道指升68點，報34,221點；標指升9點，報4,388點；納指升34點，報13,674點。恒指夜期報17,635點，升11點，高水67點。

企業消息方面，網上交易平台eBay上季收入按年增長5.04%至25億美元，經調整純利倒退1.26%至5.45億美元。該公司對於本季的業績展望保守，預期收入介乎24.7億至25.3億美元，相當於按年倒退1%至增長2%，其股價早段曾挫6.62%。

深受美國散戶歡迎、以零佣金為賣點的網絡證券交易平台Robinhood上季收入按年升29.36%至4.67億美元；股東應佔虧損收窄至8,500萬美元。不過，該平台的月活躍用戶按年減少了16%至1,030萬個，拖累其股價曾挫12.3%。

物流運輸公司DHL Group公布截至9月底止業績，期內收入按年倒退19.3%至193.98億歐元。公司解釋，收入大跌的原因在於經濟環境及貨運市場逐漸正常化的預期，還有不利的匯率響。期內公司純利亦減少33.85%至8.07億歐元。