東方日報B1：否認購碧桂園 平保股價軟
2023年11月09日 00:02
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內房危機或燃起一線曙光。
民營發展商碧桂園(02007)前路未明之際，周三(8日)有外媒引述消息指，中國平安(02318)被當局要求收購碧桂園的控股權，以解決後者的債務問題，刺激碧桂園股價全日升12%。雖然平保已火速全盤否認有關報道，甚至澄清目前已不再持有碧桂園股份，但平保股價照樣跌逾半成，以接近全日低位的38.5元收市，資本市場的憂慮似乎未得到平息。
碧桂園曾升近18%至0.87元，收升12.16%，報0.83元；同系碧桂園服務(06098)飆8.84%至7.75元，稱冠藍籌，帶挈其他民營內房股揚升。反觀內險股本因為內地有意監管短期健康保險業務的消息走弱，股價普遍捱沽。
該篇遭到平保否認的報道引述了多位消息人士指，當局希望平保能夠持有碧桂園超過50%的股份，並分階段注資碧桂園，以助後者解決流動性緊張的問題。至於選擇平保的原因，在於兩企總部位處廣東，當局希望有關問題在廣東解決。據報，當局在8月底開始與平保核心高層溝通，平保已被要求對碧桂園進行盡職調查。
眼見消息引發軒然大波，平保發聲明指，報道與事實不符，公司從未收到任何有關政府部門或機構的相關建議、要求，公司沒任何與此相關的交易計劃或討論，且目前不再持有碧桂園股份。
境外債規模接近110億美元的碧桂園上月預告「將積極推進境外債務管理措施」後，同月未能按時支付一筆美元票息，已被視作違約。
碧桂園與債權人的談判角力有待揭曉，不過，同樣遭樓市下滑兼信心不足打擊的龍頭發展商萬科企業(02202)，獲得國有大股東深圳市地鐵集團承諾以真金白銀接手項目為其「撐腰」，引起外界對官方救助發展商的態度或做法是否有變。
有中資投行分析員表示，碧桂園的債務規模未及中國恒大(03333)般「大到不能解決」，以碧桂園發展項目規模對經濟影響更大，理論上有條件跟中央「談心」。然而，平保旗下雖有平安不動產，卻是專注商用項目，住宅比重很少，更遑論在三至六線城市起樓，碧桂園的問題由以房地產作為主業務的國家隊出手似乎更合理。
內地官媒發評論文章指，民營房企融資方面遇到的困難更多，這些企業會有良好的經營業績，困難多屬暫時，應更好滿足這些民營房企的合理融資需求。文章同時指出對房地產領域局部或個別企業債務可能引發的系統性風險，做到早識別、早預警、早暴露、早處置，提高系統性金融風險防範能力。
碧服與合富輝煌(00733)訂立戰略合作協議，惟這筆交易未獲券商看好，瑞銀認為雙方協同效應有限，碧服倒不如回購或派息，股東回報更有利，維持「中性」評級，目標價7.9元。
雅居樂(03383)附屬擬悉售一間馬來西亞吉隆坡住宅項目的公司股權，作價3.1億馬元，惟預計出售完成後將錄估計虧損約3.71億馬元，買家有權全權選擇對收購公司及項目進行盡職調查。