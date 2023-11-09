鄧聲興：消費行為演變　本港商場應思轉型

據入境處出入境數據，今年10月有535萬香港居民經海陸交通前往深圳等廣東省城市，較8月的紀錄多約3萬人次，再創單月新高。據政府統計處早年的數據，港人扣除跨界交通費後平均每次消費約為680元。以此粗略推算，10月港人在內地的消費額高達36億港元，港人北上消費或已顯著影響本地零售業。

據香港政府統計處近期公布，本港今年9月零售業總銷貨價值的臨時估計按年上升13%至318億元，遜於8月按年13.7%的升幅，低於市場預期。香港零售管理協會近期表示，在港人假日北上消費影響下，本港零售表現已出現假期與平日相若，甚至假期的銷售額略遜的情況。由於匯率變動等因素，內地遊客南下表現不及預期。據入境處數據，本港10月1日有約17.8萬內地遊客入境，較2018年同日減少近三成，而總出境人次則增加了20%達40.7萬。

目前消費行為模式持續演變，消費者對服務質素、消費體驗及產品性價比等方面要求日益增高。線下消費群體追求多元化及創新性的消費體驗，以彌補線上消費無法提供的社交需求。特別對本港消費者而言，商场除滿足消費購物日常外，更是节假日与亲朋好友相聚社交的重要空间。同時，更多來港遊客已將旅遊模式由專程購物轉為在體驗旅遊時順便購物，對本港零售服務及商場建設具考驗。參考深圳匯集餐飲娛樂設施的商場表現，有數據顯示，深圳領展中心今年上半年客流及銷售均錄得增長。今年7至8月暑假期間，商場總體客流按年增長80%，餐飲增長趨勢顯著，酒吧業態亦按年增長約50%。

隨着區內一小時生活圈效益的逐步提升，跨境雙向消費或成未來常態。對比內地商場的競爭及兼顧本港及內地旅客的消費習慣，本港商場急需求思轉型以吸引及留抵銷費者。相信如能有更多本地傳統商場改造成兼具豐富的休閒生活功能及體驗的「第三空間」，將對本港零售、商場運營商及相關的投資等方面更加有益。亦將進一步推進本港經濟復甦，實現投資與商業的互惠共贏。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人 鄧聲興(作者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)