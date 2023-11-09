鄧建初：人人唱淡谷底回升　後市何去何從

今年9月7日，初哥獲邀為中美股市展望硏討會講者，與波浪大師許沂光一見如故。前輩多次WhatsApp初哥發表中美港股市、人民幣美滙及黃金走勢等睇法，其中一句令初哥敬服，就是利用波浪理論推測現時股市處於「靜待秋分前後出現的黎明」。以往大師都曾多次在專欄測中大市底部及頂部，可見經驗豐富。

上周一大師在初哥的YouTube節目中亮相，和觀眾分享經驗及指點迷津，實在得益匪淺。節目中曾提及，香港回歸後之恒生指數約在17,000點，廿五年後過去，竟毫無寸進，原地踏步。期間經歷了N次的大幅上落市，應驗了初哥多年前文章常提及的「難為牛熊定分界」。

反覆無常的畸形上落市，打碎了不少分析員的眼鏡。未能察覺此等市況的股民，還在癡癡地等，輕則輸掉了寶貴的時間，重則輸至體無完膚。更恐怖的是，以往散戶鍾情的創業板及主板股仔，絕大部分跌至一文不值。實力股輪流洗白白，亦兌現了初哥常提及的「浴缸理論」投資智慧哲學，如仍跟隨風派理論去炒股，相信已輸至「懷疑人生」。

香港股市回歸後，步伐已從開市跟美股道指、即市跟日股，轉移至開市跟納指、即市跟內地A股。後者原因是內地巨企已大幅進佔恒指成分股的大比例，所以要更了解國情才能馳騁於市場。

港股自中美貿易戰幔展開後，已下跌了近五年，隨着外資大舉沽貨的高潮漸近尾聲，只有「金融戰爭」的沽空盤作怪。港股市盈率已跌至歷史新低的約8倍，再大跌的空間有限，見底回升機會高唱入雲。後市展望可逢低吸納實力股，迎接大反彈市。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)