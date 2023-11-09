美股個別發展　布油跌破80美元

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.01%，報105.54；港匯見7.8141；離岸人民幣(CNH)報7.2865；美元兌日圓處150.88；歐元報1.0709，英鎊報1.2284。金價處1,951.38美元。布油報79.78美元，紐油報75.53美元。比特幣(Bitcoin)升1%，報3.58萬美元。道指期貨跌20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水20點。

●道指收報34,112點，跌40點或0.12%；標指收報4,382點，升4點或0.1%；納指收報13,650點，升10點或0.07%。

●港股ADR指數按比例計算，收報17,604點，升36點或0.2%。

●11月恒生指數夜期收報17,624點，無升跌，高水56點，成交13,611張。

●紐約期油收報每桶75.33美元，跌2.04美元或2.64%；倫敦布蘭特期油收報每桶79.54美元，跌2.07美元或2.54%。

●紐約期金收報每安士1,957.8美元，跌15.7美元或0.8%。

●英國富時100指數收報7,401點，跌8點或0.11%；德國DAX指數收報15,229點，升76點或0.51%；法國CAC指數收報7,034點，升47點或0.69%。

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