港股窄幅上落　小米續破頂　內房物管股回吐

港股在百餘點波幅上落，恒生指數低開後一度倒升48點，暫跌約80點，於17,500點水平上落。國企指數跌30點；科技指數偏軟，主板成交320億港元。

大型科網股個別發展，京東集團跌1.6%；百度跌1.2%；騰訊跌0.9%；阿里巴巴跌0.8%；美團跌0.2%；攜程升0.1%；小米集團升2.7%，續創逾年半高位。

金融股窄幅上落，中國平安澄清不會收購碧桂園，惟股價再跌1.5%；招商銀行跌0.1%；香港交易所、建設銀行及工商銀行無起跌；友邦保險倒升0.5%；中國銀行升0.7%；滙豐控股升0.1%。

內房物管股回吐，碧桂園服務跌6.6%，是表現最差藍籌；華潤萬象生活跌4.9%；龍湖集團跌4.2%；中國海外跌4%；華潤置地跌2.8%。另外，中國恒大挫9.8%；碧桂園跌6%；萬科跌近4%。

港股經過一輪反彈後，近日主要在17,000點樓上整固。匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀表示，聯儲局主席鮑威爾隔晚發言，對息口未有明確方向，但投資者仍然憧憬加息周期告一段落，利率期貨亦顯示，12月或之後的議息會議，加息機會不大，加上美債息由高位回落不少，對股市有一定幫助。不過，內地最新公布數據顯示，生產物價指數(PPI)持續下滑，或需要有更多措施避免通縮出現，其次亦應留意針對內房行業會否有更多有力措施。他預期港股短期未必有太大變動，恒指下方17,500點為支持所在，阻力位則在18,000點，相信要有突破性政策消息，才可帶動大市進一步向上。

【09:21】港股窄幅上落 騰訊及平保跌1% 滙豐靠穩

港股開市缺乏方向，恒生指數跌15點，報17,553點；國企指數高開4點，報6,044點；科技指數升16點，報4,037點。

大型科網股個別發展，騰訊跌1.1%；京東集團跌0.5%；美團跌0.4%；阿里巴巴無起跌；攜程靠穩；小米集團升1.1%。

金融股窄幅上落，中國平安再跌1.1%；工商銀行跌0.2%；友邦保險跌0.1%；招商銀行無起跌。建設銀行升0.2%；中國銀行升0.3%；滙豐控股升0.5%；香港交易所升0.7%。