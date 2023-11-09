豬肉價格急降拖累　內地相隔兩個月兩陷通縮

國家統計局公布，內地10月居民消費價格指數(CPI)按年跌0.2%，相隔兩個月再陷通縮，預期跌0.1%，前值持平；按月則跌0.1%。期內生產物價指數(PPI)按年跌2.6%，預期跌2.7%，前值跌2.5%。

國家統計局表示，10月份，受天氣晴好農產品供應充足、節後消費需求回落等因素影響，CPI略有下降；PPI按月由漲轉平，按年降幅略有擴大。

數據顯示，CPI按年下降0.2%，主因食品價格降幅擴大。食品價格下降4%，降幅比9月擴大0.8個百分點，影響CPI下降約0.75個百分點。食品中，豬肉價格下降30.1%，降幅擴大8.1個百分點，影響CPI下降約0.55個百分點；雞蛋、牛羊肉、鮮菜和食用油價格也下降較多，降幅在3.5%至6.4%；鮮果價格由9月下降0.3%轉上漲2.2%。

非食品價格上漲0.7%，漲幅與9月相同，影響CPI上漲約0.57個百分點。工業消費品價格下降0.1%，降幅收窄0.2個百分點，其中汽油價格由9月下降1.2%轉為上漲1.8%；服務價格上漲1.2%，漲幅回落0.1個百分點，其中旅遊和飛機票價格分別上漲11%和5.1%，漲幅均有回落。