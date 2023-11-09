許繹彬：港股轉勢必要成交配合

許氏認為，眾所周知今年港股的成敗得失，均取決於國內政策或股市的走向，因此帶動是次港股回暖的主要因素，就是國家安全部於日前發文指出，個別國家把金融當成地緣博弈的工具，屢屢玩弄貨幣霸權，動輒就揮舞「金融制裁」大打出手，警惕一些別有用心的人，在國際投資舞台上作「看空者」、「做空者」，還有「唱空者」及「掏空者」，企圖動搖國際社會對華投資信心，妄圖引發中國國內金融動盪；文中亦警告不要趁亂牟利，此言論反映中央憂慮中港股市長期不振，將會推出更多的寬鬆政策支持金融市場，從而能夠打破中港兩地的悶局。此言論一出，果然令國內A股反彈，更升至近3周高位，滬深兩市成交更重返逾萬億人民幣的水平，可謂近來罕見；而好消息豈止一個，市場更傳出因憧憬美息見頂，部分資金因而開始流入股票市場，亞洲區所有股票市場亦會因而受惠；而日本當然亦置身其中，但其實最突出的並非日本，而是其鄰國南韓股市，因為南韓股市除跟隨整個亞洲市場上升外，當地亦於本周一於股票市場推出「禁沽空」措施，帶動首爾綜合指數勁升超過5.5%，創下三年半最大單日升幅；而香港股市在眾多利好因素下，當然亦跟隨反彈，但反彈力度仍然相對含蓄。

不經不覺2023年還有不足兩個月就會完結，以港股現水平來說，肯定是跑輸全球主要股票市場。筆者指出，適逢年結將至，正常的股票市場會開始有粉飾櫥窗的工程；香港股票市場跌至現水平，確實有一定的吸引力，有資金流入博炒落後亦屬正常；加上中國內地不斷有提振經濟的措施推出，亦令香港股票市場可能因而受惠。再者，如憧憬美息已見頂的消息是屬實，相信有利持續弱勢的人民幣匯會因而回穩或轉強，此舉亦有利北水流入港股的作用；話雖如此，港股始終積弱已久，投資者信心並非一朝一夕可以重建。因此，每逢當港股衝穿某些心理關口時，沽盤便會湧現；港股要擺脫這個心魔，就要看它能否持續有高成交的現象出現。

筆者表示，現階段希望港股能穩守10天線，約17,400點水平，在成交的配合下，盼望能可試闖10月份高位約18,290點；就香港股票市場推出僅有調低股票印花稅的救市措施，如無意外會於11月17日實施，由現行0.13%減至0.1%；儘管市場普遍認為是次調減實屬「小恩小惠」及「好過無」，仍希望措施在港股回暖下發揮效用，而香港交易所會是最受惠方，相信這個不用懷疑。