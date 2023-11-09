【高盛推介】騰訊、阿里、京東下周公布業績　輪證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：將於下周三(15日)公布業績的騰訊，昨日(8日)輕微下跌不足0.1%，今早(9日)繼續下跌。低開約1.1%後早段曾反彈，現報305.6元，跌約0.9%。有券商料騰訊今年第三季，總收入達1,544億元人民幣，按年升10%；調整後營運利潤達514億元人民幣，按年升26%。

阿里巴巴亦將於下周公布截至今年9月底止的2024財年第二財季度業績，市場料非公認會計準則淨利潤介乎403.51億至439.6億元人民幣，按年增加19.3%至30%。阿里昨日跌約0.8%，今早繼續下跌，現報81.9元，跌約0.7%。

京東集團將於下周二(14日)公布業績，股價昨日跌約0.9%，今早繼續下跌。現報102.2元，跌約1.4%。

觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於本周二及本周三共錄得約710萬元資金流入。淡倉於上周四至本周一共錄得約4,120萬元資金流入後，本周二及本周三獲資金轉向沽出。

阿里方面，好倉於本周一至本周三共錄得約980萬元資金流入。淡倉於上周五至本周二共錄得約250萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

京東方面，好倉於本周二錄得約70萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於本周一及本周二錄得資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

騰訊購20625，行使價333.2元，2024年02月26日到期，實際槓桿9.5倍，少數中年期貼價條款、高敏感度、高槓桿。

騰訊購20106，行使價360.2元，2024年03月25日到期，實際槓桿9.3倍，中期輕微價外、低街貨。

騰訊沽17801，行使價264,8元，2024年02月22日到期，實際槓桿10.2倍，行使價240元以上、3個月期以上產品最高槓桿。

騰訊沽19558，行使價284.24元，2024年03月22日到期，實際槓桿7.4倍，貼價、高敏感度。

阿里購20222，行使價95.05元，2024年04月25日到期，實際槓桿6.6倍，中期輕微價外、高槓桿、高敏感度。

阿里購20265，行使價90.05元，2024年03月20日到期，實際槓桿7.2倍，行使價95元以下、3個月期以上產品最高槓桿值。

阿里購18131，行使價100.1元，2023年03月25日到期，實際槓桿7.9倍，低面值。

阿里沽18460，行使價81.95元，2024年03月25日到期，實際槓桿4.7倍，中期、貼價。

京東購20560，行使價138.98元，2024年05月30日到期，實際槓桿6.0倍，中年期、貼價。

京東購19443，行使價143.53元，2024年03月21日到期，實際槓桿7.5倍，低面值、高槓桿。

騰訊及阿里牛熊證條款：

騰訊牛65137，收回價280元，行使價277.2元，換股比率500，槓桿比率10.5倍。

騰訊牛65480，收回價270元，行使價267.2元，換股比率500，槓桿比率7.6倍。

騰訊熊54054，收回價330元，行使價332.8元，換股比率500，槓桿比率11.0倍。

騰訊熊52287，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率8.5倍。

阿里牛57893，收回價78元，行使價76.5元，換股比率100，槓桿比率15.9倍。

阿里牛52626，收回價75元，行使價73.5元，換股比率100，槓桿比率10.1倍。

阿里熊50985，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率4.4倍。

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