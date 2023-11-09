巴拿馬運河「快證」渴市　投標價升破3000萬元

巴拿馬運河遭遇嚴重乾旱，阻礙船隻通過，令輪候的「船龍」不斷增長。當局早前為了「方便」心急過河的船隻，拍賣「快速通行證」讓船公司可以「打尖」過河。雖然「快證」有趁火打劫之嫌，不過卻有價有市，有業者近日支付接近400萬美元(約3,120萬港元)投得「快證」，較兩個月前升價超過六成。

外媒報道，日本公司Eneos在一次拍賣中，出價397.5萬美元投得「快證」，是推出以來最高成交價。據悉，在9月初時，船公司出價240萬美元已經可以取得「快證」，毋須排隊過河，即是兩個月過後，「快證」的身價急漲達66%。由於「快證」的售價並不包含原本的40萬美元標準過境費用，即是Eneos今次合共耗資近440萬美元才可通過巴拿馬運河，較正常費用高近10倍。

近幾個月以來，由於嚴重乾旱，等待通過運河的船隻數量不斷增將，為了控制狀況，巴拿馬運河管理局已經宣布多項嚴格的限制措施，並開放企業競投快速通關資格。液化天然氣航運集團Flex LNG及Avance Gas主管Oystein Kalleklev表示，通過巴拿馬運河的總費用將近450萬美元，因此有許多船隻被排擠無法通過。