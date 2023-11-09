【高盛推介】港交所、平保繼續跌　資金積極吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：港交所昨日(8日)重回280元水平，跌約1.6%，今日(9日)早段上試290元不果後升幅收窄。現報287.4元，無升跌。港交所將於本月22日推出FINI，此外港交所亦將於本月就股票市場在惡劣天氣下繼續營運的事項進行公眾諮商。

平保昨日失守40元水平，跌約5.4%，今早繼續下跌，最低見37.85元，繼昨日再創本至今低位。現報37.9元，跌約1.6%。日前內地保險監管部門向保險公司下發《關於短期健康保險產品有關風險的提示》通知。

觀察個股輪證資金流向，港交所好倉於昨日獲資金積極吸納，錄得約1,270萬元資金流入，為昨日最多資金流入的個股相關資產。

平保方面，平保好倉於近期亦獲資金積極吸納，本周一至本周三共錄得約1,930萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。

港交購20963，行使價300.2元，2024年05月23日到期，實際槓桿6.8倍，貼價、高敏感度。

港交購17397，行使價350.2元，2024年04月25日到期，實際槓桿9.9倍，低面值、高槓桿。

港交沽20415，行使價257.3元，2024年07月24日到期，實際槓桿5.9倍，中期、輕微價外。

平安購20854，行使價50元，2024年04月25日到期，實際槓桿8.3倍，中期、輕微價外。

平安購18307，行使價55.6元，2025年05月22日到期，實際槓桿4.7倍，長年期、低面值。

港交所及平保牛熊證條款：

港交牛54249，收回價260元，行使價258元，換股比率500，槓桿比率9.5倍。

港交熊52033，收回價320元，行使價322元，換股比率500，槓桿比率8.5倍。

平安熊63885，收回價60元，行使價60.6元，換股比率100，槓桿比率1.7倍。

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