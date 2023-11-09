陳浩濂：提升流動性措施出台　對股市有提振作用

署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示，股票市場是本港金融服務業的中流砥柱，今年港股持續受壓，主要受到環球地緣政局、內地經濟及預期利率在高位維持更長時間所影響，相信隨着多項提升股市流動性措施出台，對市場會有進一步提振作用。

不過，他提到，今年首10個月，股市平均交易金額仍過千億元規模，達1,066億元，而部分業務增長顯著，例如交易所買賣基金(ETF)日均成交額約116億元，按年升25%；期貨及期權平均每日成交量超過135萬張合約，按年增加7%，反映本港風險功能出色，受投資者信賴。另外，香港上市申請宗數穩步累積，現有120間公司正籌備上市。

他指，港府一直採取全方位策略，以加強股票市場的活動和深度。對內，完善上市制度，讓香港與不同市場的並行，且多元化地發展；對外，推廣香港優勢，「走出去引客來」，強調吸引客人來港的工作從無間斷。

他又指，事實上，留意到愈來愈多不同志火區的家族辦公室有意來港落戶，而投資推廣署今年首9個月，合共協助300間企業來港落戶，可見不同投資者對香港十分有信心。

他又提到，剛結束的金融領袖投資峰會，有不同投資機構及地區的行政總裁級別的人士出席，並表示對香港有信心，且認同香港作為國際金融中心的重要性，而他們的肯定無疑對香港在國際金融大的地位提供強大支持。