環聯：香港私貸市場回暖　新增貸款宗數按年升7%

信貸資料服務機構環聯公布調查結果顯示，香港私人貸款市場對比去年出現復甦迹象，於客戶數目、新增貸款宗數及總貸款金額方面均較去年同期有所增長。然而，財務公司於私人貸款業務中所見的逾期還款率及壞帳亦有所增加，顯示相關機構須加強風險管控能力，以維持可持續增長。

調查結果顯示，與2022年同期相比，2023年的新增貸款宗數按年增加了7%，同時總貸款金額亦上升4%。

調查發現，銀行在私人貸款業務總客戶數目方面較財務公司優勝，按年增長7%；同期財務公司的總客戶數目則輕微下跌了1%。然而，銀行及財務公司的新增貸款宗數均有所增長，其中銀行的增長幅度亦較財務公司略高。於兩者的新增總貸款金額方面，財務公司的增長則優於銀行，出現較高增幅。財務公司方面，較大型的一線公司的新增貸款宗數按年增長9%仍屬市場最高，二線公司的實際貸款金額總值明顯較少，只及一線的17%，然而二線財務公司的市場策略卻使其新增總貸款金額按年大升27%。

雖然消費者對市場預期日趨樂觀，同時整體行業的新增貸款宗數亦有所上升，然而財務公司於私人貸款業務中所見的逾期還款率及壞帳卻日漸增加，為業務帶來更大風險。調查結果顯示，相關風險於不同規模的財務公司中均有所增加，特別是二線和三線財務公司，兩類公司的年度壞帳率分別按年錄得3.3%及3.4%的增幅。

環聯信貸資料服務有限公司董事總經理黃凱榮表示，儘管財務公司聚焦於服務規模較細的客戶群，其新增總貸款金額卻出現明顯增長。這趨勢突顯他們有能力專注於服務更集中的消費者群，為他們提供更多信貸服務。