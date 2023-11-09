與時並進！全球最大主權基金利用AI進行投資

人工智能(AI)使用日漸普及，涉獵的範圍亦愈來愈廣泛，包括投資賺錢。全球規模最大，管理1.4萬億美元(約10.92萬億港元)資產的挪威主權財富基金行政總裁Nicolai Tangen表示，該基金正在使用AI協助管理投資。

他指出，正在使用AI來佈置資金，由於其基金是與指數關連的，藉此降低交易量。然而，基金有時不得不調整投資組合，而AI的模型可以協助進一步減少交易。Nicolai Tangen稱，他為基金設定一個內部目標，然後透過AI要求在未來一年內將生產力提高10%。他最近還與OpenAI行政總裁Sam Altman討論有關目標，對方認為挪威主權基金可以做到20%。

挪威主權基金指出，將會特別專注於醫療健康、金融及大型科技業，因為它們使用AI會對消費者產生特別強烈的影響。該基金要求其投資了的企業要負責任地投入AI。該基金又指，企業必須能夠解釋自己為何開發特定的AI系統，以及如何去設計、訓練和測試其系統。而且系統還必須有效地受到人類監督和控制。

挪威主權基金主要是利用挪威政府的石油及天然氣收入，在海外進行股票、債券、資產、再生能源計劃等投資。它亦為全球最大的主權基金，投資超過9,200家上市公司，約佔全球上市股票的1.5%。