道期牛皮　布油企穩80美元關

2023年11月09日 16:20
  • 東網電視
    更多新聞短片
    美匯指數報105.55；港匯見7.8091；離岸人民幣(CNH)報7.2933；美元兌日圓報150.93；歐元處1.0711；英鎊報1.2290。金價報1,947美元。油價向好，布油報80.12美元，紐油報75.84美元。比特幣企3.6萬美元。道指期貨升10點。
    ●市後關注點
    -21:30 美國上周首申領失業救濟人數
    ●恒生指數全日收報17,511點，跌57點或0.33%，主板成交753億港元。小米集團連升7日續創逾年半高位，全日漲2.35%。https://reurl.cc/Nyg0pq
    -日清9個月多賺16%，需求放緩亞洲業務收入降。
    ●滬深三大指數個別發展。https://reurl.cc/Do7AZN
    ●理想汽車第三季總交付量按年增長296%。
    ●美國機師嚴重短缺，航企大手祭近200萬獎金搶人才...
    ●Arm上季收入增28%，展望不及預期，盤後股價大冧。
    ●巴拿馬運河「快證」渴市，投標價升破3000萬元。
    ●新債王：美國經濟明年勢衰退，宜避開七大股票。
    ●防止洗錢審查升級，傳聯儲局調查大摩財管業務。
    ●迪士尼上季多賺6成勝預期，將擴大削減成本目標。
    ●與時並進！全球最大主權基金利用AI進行投資。
    ●豬肉價格急降拖累，內地相隔兩個月兩陷通縮。https://reurl.cc/OjgvkA
    ●又一家撤離！Citrix母企下月停止中國業務，波及香港。
    ●香港經濟：
    -環聯：香港私貸市場回暖，新增貸款宗數按年升7%。
    -陳浩濂：提升流動性措施出台，對股市有提振作用。
    -金發局成立財富傳承學院，鄭志剛任主席。
    -東涌東站第一期無接獲任何標書，宣告流標。