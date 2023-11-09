道期牛皮 布油企穩80美元關
2023年11月09日 16:20
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美匯指數報105.55；港匯見7.8091；離岸人民幣(CNH)報7.2933；美元兌日圓報150.93；歐元處1.0711；英鎊報1.2290。金價報1,947美元。油價向好，布油報80.12美元，紐油報75.84美元。比特幣企3.6萬美元。道指期貨升10點。
●市後關注點
-21:30 美國上周首申領失業救濟人數
●恒生指數全日收報17,511點，跌57點或0.33%，主板成交753億港元。小米集團連升7日續創逾年半高位，全日漲2.35%。https://reurl.cc/Nyg0pq
-日清9個月多賺16%，需求放緩亞洲業務收入降。
●滬深三大指數個別發展。https://reurl.cc/Do7AZN
●理想汽車第三季總交付量按年增長296%。
●美國機師嚴重短缺，航企大手祭近200萬獎金搶人才...
●Arm上季收入增28%，展望不及預期，盤後股價大冧。
●巴拿馬運河「快證」渴市，投標價升破3000萬元。
●新債王：美國經濟明年勢衰退，宜避開七大股票。
●防止洗錢審查升級，傳聯儲局調查大摩財管業務。
●迪士尼上季多賺6成勝預期，將擴大削減成本目標。
●與時並進！全球最大主權基金利用AI進行投資。
●豬肉價格急降拖累，內地相隔兩個月兩陷通縮。https://reurl.cc/OjgvkA
●又一家撤離！Citrix母企下月停止中國業務，波及香港。
●香港經濟：
-環聯：香港私貸市場回暖，新增貸款宗數按年升7%。
-陳浩濂：提升流動性措施出台，對股市有提振作用。
-金發局成立財富傳承學院，鄭志剛任主席。
-東涌東站第一期無接獲任何標書，宣告流標。